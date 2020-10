Mbappé deve deixar o PSG, diz jornal

O jogador Mbappé deve deixar o Paris Saint-Germain. A informação é do jornal Le Parisien, que afirma que o craque não deseja renovar com o PSG e pretende sair antes do fim do contrato que vence em 2022.

Segundo a publicação, Mbappé deve ir para o Real Madrid, que está disposto a bancar a quantia de 200 milhões pelo jogador. O Juventus, Barcelona e o Liverpool também devem entrar na disputa pelo craque.