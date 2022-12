Mbappé celebra 24 anos depois do vice na Copa do Mundo

Mais cedo, Emiliano Martínez provocou Mbappé na comemoração do título argentino. O goleiro, decisivo nas cobranças de pênaltis, segurou um boneco com o rosto do francês.

Mbappé foi um dos melhores jogadores da Copa. Com oito gols marcados, o francês anotou um hat-trick na final, contra a Argentina. No fim, os sul-americanos venceram nos pênaltis (4 a 2).

O craque da seleção francesa e do Paris Saint-Germain agradeceu pelo carinho recebido ao longo do dia. "Obrigado a todos por suas mensagens", escreveu o jogador.

