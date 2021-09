Max Verstappen vence em casa e toma liderança de Hamilton na F1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante de quase 70 mil torcedores, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Holanda, neste domingo (5), e ultrapassou o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, na liderança da F1.

Há 36 anos, o país não recebia uma corrida da categoria, a última havia sido em 1985. O circuito de Zandvoort é o segundo com o maior número de voltas na temporada, com 72 voltas está atrás apenas do GP de Mônaco, com 78.

O piloto da casa dominou treinos e a prova, o que levou os holandeses ao delírio neste final de semana.

Os torcedores recepcionaram o heptacampeão mundial com vaias e reforçaram o coro pelo piloto da casa, Verstappen.

Se tivesse levado a melhor em Zandvoort, Hamilton romperia mais uma marca em sua gloriosa carreira, dessa vez a de ser o único piloto a ganhar em 30 circuitos diferentes. Hamilton também tornaria o primeiro a contabilizar 4 mil pontos. Ou seja, a pressão estava sobre o holandês.

Na largada, o pole Verstappen e os pilotos da Mercedes, Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas, mantiveram suas posições, seguidos pelo francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, o monegasco Charles Leclerc, Ferrari, e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

Vale uma menção para o começo de prova do espanhol Fernando Alonso, bicampeão de F1 (2005 e 2006). Ele, que completou 40 anos no dia 29 de julho, largou em nono e ganhou duas posições em menos de uma volta, deixando para trás o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, e o seu companheiro de equipe Alpine, o francês Esteban Ocon.

Verstappen liderou a corrida de ponta a ponta. Nas voltas finais Hamilton tentou encurtar a desvantagem, mas não conseguiu impedir a vitória do seu rival na briga pelo título.

Com a 7ª vitória, o holandês toma a liderança de Hamilton, algo que já poderia ter acontecido no domingo passado no GP da Bélgica. Mas, naquela ocasião, a corrida teve um atraso de mais de três horas em razão de uma forte chuva, e os pilotos completaram somente quatro voltas, o que garantiu, segundo o regulamento, a metade dos pontos em disputa. Verstappen, então, somou 12,5 pela vitória (e não 25 pontos) e chegou a 199,5 pontos, insuficiente para superar Hamilton, o terceiro colocado na Bélgica e que agora soma 202,5 na liderança do Mundial.

*

VEJA O RESTANTE DO CALENDÁRIO DA TEMPORADA 2021 DA F1

12.set – GP da Itália – Monza

26.set – GP da Rússia – Sochi

10.out – GP da Turquia – Istambul

24.out – GP dos EUA – Austin

07.nov – GP do México – Cidade do México

14.nov – GP de São Paulo – Interlagos / São Paulo

21.nov – GP do Qatar*

05.dez – GP da Arábia Saudita – Jeddah

12.dez – GP de Abu Dhabi – Yas Marina

*confirmação pendente