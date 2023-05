Mauricio Pochettino assina contrato com o Chelsea, diz jornal

O último trabalho de Pochettino foi no comando do Paris Saint-Germain, entre 2021 e 2022.

O documento foi assinado antes do último jogo do clube sob o comando de Frank Lampard na temporada da Premier League.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mauricio Pochettino assinou neste domingo (28) o contrato para treinar o Chelsea pelas próximas três temporadas. As informações são do jornal The Telegraph.

