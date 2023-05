City perde para Brentford em último jogo antes de decisões

Em jogo com ritmo bem abaixo, os dois goleiros foram espectadores por grande parte do primeiro tempo. Com a posse de bola dominada, o City não tinha pressa em criar ataques, mas também não teve facilidade para infiltrar a defesa dos donos da casa.

Os donos da casa terminaram o Inglês com 59 pontos, na nona posição. O City finalizou com 89 pontos.

Apesar disso, o Brentford teve uma temporada de pedra no sapato do City e outros grandes. Foram duas vitórias sobre o campeão, além de derrotar Liverpool e Tottenham

Já campeão, o City foi para campo com um time bem diferente. Alguns poucos titulares começaram jogando e o ritmo da partida foi lento na maior parte do tempo.

