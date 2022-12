Matheus Martins se despede com sensação de dever cumprido do Fluminense

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Chegou ao fim a passagem de Matheus Martins pelo Fluminense. Nesta segunda-feira (12), o jovem se despediu do clube onde foi criado pelas redes sociais. O anúncio oficial ainda não aconteceu. O atacante de 19 anos foi vendido para a Udinese, da Itália, e será emprestado ao Watford, da Inglaterra.

"Não é fácil dizer adeus nesse momento, mas a vida é feita de ciclos e hoje encerro o meu no Fluminense. Difícil encontrar palavras para esse momento. Cheguei ao clube com 10 anos de idade, era uma criança cheia de sonhos e planos. Pouco a pouco fui conquistando os meus objetivos com muita dedicação e ajuda de todos os profissionais que, de alguma forma, me fizeram evoluir. Foram momentos que jamais vão sair do meu pensamento: minha estreia no profissional, meu primeiro gol no Maracanã... Foi tudo muito rápido e intenso. Hoje agradeço a minha família, a todos que fizeram parte dessa história, funcionários, comissões técnicas, jogadores e principalmente aos torcedores. Vocês são incríveis", disse.

"Entrei uma criança e saio sendo um moleque de Xerém. Saio com a certeza do dever cumprido e com ainda mais sonhos. Serei mais um moleque de Xerém a ganhar o mundo. Obrigado, Fluminense!", completou através de um vídeo.

Matheus chegou à Inglaterra no domingo (11) para assinar o contrato e assistiu ao jogo do Watford no estádio Vicarage Road, o empate em 0 a 0 com o Hull City, pela Segunda Divisão inglesa.

Depois de diversas ofertas, Fluminense e Udinese fecharam o negócio por 9 milhões de euros (quase R$ 50 milhões), entre valores fixos e bônus, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Flu receberá fixo 6 milhões de euros (R$ 32,6 milhões), com outros 3 milhões de euros (R$ 16,3 milhões) de bônus e ainda manteve 10% dos direitos.