Liverpool tem acordo com Benfica por destaque da Argentina na Copa, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Enzo Fernández pode ser jogador do Liverpool após a Copa do Mundo. Segundo o jornal "La Capital", da Argentina, o time inglês já tem um pré-acordo com o Benfica, atual detentor dos direitos federativos do meio-campista para tê-lo em definitivo.

Apesar de informar que o Liverpool já tem o pré-acordo, o jornal não informa a quantia que o clube inglês pagará ao Benfica pela transferência de Enzo Fernández. Com 21 anos, o jogador é considerado uma das grandes revelações da Argentina nos últimos anos e vem se destacando na Copa do Mundo.

No Qatar, o meio-campista começou o Mundial no banco de reservas, mas foi promovido ao time titular ao impressionar na vitória da Argentina sobre o México, na qual marcou um dos gols.

Criado nas categorias de base do River Plate, Fernández foi emprestado ao Defensa y Justicia em 2020, onde se profissionalizou, e depois voltou aos Millonarios. Em julho deste ano, foi vendido pelo time argentino ao Benfica por cerca de 12 milhões de euros. Seu atual contrato com os portugueses vai até junho de 2027.

Além do Liverpool, outros clubes ingleses já foram apontados como interessados no atleta pela imprensa europeia. Manchester City e Manchester United, no entanto, não avançaram em conversas com o Benfica, diferentemente do feito pelos Reds.