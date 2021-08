Marta revela planos de seguir na seleção: 'constantemente me preparando'

"Obviamente, não vou te garantir se vou estar na seleção, porque eu não me convoco, mas vou estar constantemente me preparando para, se a oportunidade aparecer, estar pronta para servir à seleção", acrescentou.

"Minha meta, realmente, é me manter por bastante tempo [em atividade]", disse a atacante do Orlando Pride em evento da XP Investimentos na noite desta quarta-feira (25). A jogadora participou do painel "Mulheres que conquistaram o mundo".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.