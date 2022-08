Marquinhos Santos perde o cargo após derrota do Ceará em clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marquinhos Santos não resistiu à derrota por 1 a 0 no clássico contra o Fortaleza e perdeu o cargo no Ceará na noite deste domingo (14). A decisão foi anunciada pelo clube cerca de três horas após o apito final no Castelão.

O Ceará informa que "a decisão foi tomada em comum acordo" e que o auxiliar Edison Borges também não faz mais parte da comissão técnica. Marquinhos Santos deixa o clube após 17 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas —um aproveitamento de 39,2%.

O treinador deixa o Ceará na 14ª posição do Brasileirão e a dois pontos da zona de rebaixamento. Ele este no cargo por exatos dois meses, pois foi apresentado em 14 de junho.

O Ceará acumula seis resultados frustrantes em sequência: perdeu para Juventude e Palmeiras no Brasileirão, no final de julho, e neste mês empatou com o Botafogo e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana pelo São Paulo, nos pênaltis. Neste domingo, perdeu o clássico.

Além de Marquinhos Santos, outro técnico do Brasileirão já havia sido demitido mais cedo: Gustavo Morínigo, do Coritiba, que não resistiu à terceira derrota consecutiva, esta para o Atlético-MG no Couto Pereira.