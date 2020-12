Marinho vê jogo "ainda maior" do Santos contra o Grêmio na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marinho conhece bem o Grêmio, adversário do Santos nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (9), às 19h15, na Arena do Grêmio. O camisa 11 santista atuou com a camisa do Tricolor entre 2018 e 2019.

Marinho foi trocado pelos gaúchos para o Peixe, em transação que envolveu o zagueiro David Braz e cerca de R$ 5 milhões. Para ele, o confronto se torna ainda mais importante por ser um duelo entre clubes brasileiros.

"Quando se tem confronto de brasileiros na Libertadores, ainda mais em uma fase final, o jogo se torna ainda maior. Santos e Grêmio são dois gigantes, campeões da competição, e que estão acostumados com ela. Tenho certeza que serão duas partidas de altíssimo nível. Lutaremos muito para sairmos com essa vaga", disse o jogador.

"Jogar contra o Grêmio em sua Arena é sempre muito difícil, mas temos que fazer uma partida segura, com intensidade e muita eficiência. Qualquer erro pode complicar nossa vida para o jogo de volta em casa. Temos que fazer uma partida perfeita durante os 90 minutos para levarmos uma vantagem para casa"

Marinho vive em 2020 a melhor fase da carreira. Em 31 jogos, anotou 20 gols, entrou no radar do técnico Tite para a seleção brasileira e está apenas um gol atrás de sua melhor marca em uma temporada —fez 21 tentos com o Vitória, em 2016.

"Essa fase que estou vivendo é muito especial e só tenho a agradecer ao grupo, à comissão técnica, ao torcedor. Todos têm sido muito importantes para mim durante a temporada. Tenho lutado muito para manter o nível de atuação em todas as partidas até o fim do ano", desejou.

No Grêmio, Marinho chegou com status de driblador ideal para um time que tinha enorme posse de bola e dificuldade diante de adversários fechados. Na prática, não conseguiu ocupar o papel. O vídeo polêmico nas redes sociais, dizendo que toparia ir ao Flamengo até de graça, abreviou a passagem que custou mais de R$ 10 milhões.

O JOGO

Para encarar o Grêmio, o técnico Cuca pode reforçar o meio-campo. A tendência é que o Santos não mantenha o venezuelano Soteldo atuando com mais liberdade por dentro, quase como um meia, com apenas Alison e Diego Pituca de origem no setor. Nesse desenho, Lucas Braga atuava pela esquerda auxiliando na marcação e liberando o camisa 10 da responsabilidade de marcar o lateral adversário.

O comandante santista estuda voltar a utilizar Soteldo pela esquerda, como na maior parte da temporada, e fortalecer o meio-campo com mais um atleta acostumado à função. Jean Mota, Jobson e até Sandry são opções, com mais chance para Jean.

Já o Grêmio defende uma invencibilidade de 16 partidas. A última derrota foi justamente para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe de Renato Gaúcho ainda não sabe se poderá contar com o meio-campista Jean Pyerre. Se ele não puder atuar, Pinares ocupará a vaga no setor. Na defesa, a dúvida está entre David Braz e Kannemann.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann (David Braz), Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre (Pinares), Luiz Fernando, Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

SANTOS

John; Pará, Laércio (Lucas Veríssimo), Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Soteldo; Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga (Jean Mota) (Jobson). T.: Cuca

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h15 desta quarta-feira

Juiz: Juan Benítez (PAR)