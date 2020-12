Inter busca virada contra o Boca para avançar na Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional tem reforços para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. O time conta com retornos importantes de Edenilson e D'Alessandro, mas tem dúvida na lateral direita.

Heitor era titular com Eduardo Coudet, mas desde que Abel Braga assumiu o time Rodinei tem ocupado o posto. Por ser mais experiente, o ex-jogador do Flamengo larga em vantagem na disputa por posição no time.

Abel, por sinal, estará de volta à beira do campo. O treinador esteve afastado por mais de 10 dias em razão da Covid-19.

Da mesma forma, Edenilson volta após testar positivo e deve retomar posto de titular. A tendência é que o Inter seja montado no 4-4-2 em losango, mesma formação do duelo de ida.

D'Alessandro foi preservado do último jogo e tem condições de reassumir posto de armador. Mauricio e Peglow, de boas atuações recentes, também podem ser utilizados. Marcos Guilherme corre por fora e deve começar no banco.

Rodrigo Moledo, suspenso do jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileiro, também poderá voltar.

O Inter perdeu o jogo de ida por 1 a 0, há uma semana, em casa. Para encarar o Racing nas quartas de final da Libertadores precisa vencer por dois ou mais de vantagem na Bombonera.

Placar mínimo também serve desde que o time marque dois ou mais como visitante (2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, em diante). Se devolver o 1 a 0, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro cenário coloca o Boca Juniors na fase seguinte.

BOCA JUNIORS

Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Campuzano, Capaldo, Sebastián Villa; Cardona, Carlos Tévez. T.: Miguel Ángel Russo

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Patrick; Thiago Galhardo, Yuri Alberto. T.: Abel Braga

Estádio: La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Roberto Tobar (CHI)