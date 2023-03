Marcos Paulo é o reforço do São Paulo menos utilizado por Ceni em 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marcos Paulo não emplacou em seus primeiros meses como jogador do São Paulo.

O atacante de 22 anos é o reforço do clube tricolor que menos atuou no Campeonato Paulista. Foram nove contratados pelo clube para a temporada.

Marcos Paulo esteve em campo por apenas 79 minutos em 2023. Ele está entre os jogadores que receberam menos chances no elenco.

O jogador ainda não foi titular em nenhuma partida e só chegou a ser acionado cinco vezes, todas no segundo tempo.

Ele não é utilizado há quatro jogos e esteve à disposição em todos os 13 duelos do clube no Estadual -nos 12 da fase de grupos e também nas quartas de final.

Dos demais reforços, Caio Paulista, Erison e Jhegson Méndez estão ganhando chances na equipe, enquanto Rafael, Alan Franco, Rato e David se firmaram entre os titulares -já Pedrinho está afastado por ter sido acusado de agressão doméstica.

INSATISFAÇÃO CAUSA POLÊMICA

Marcos Paulo manifestou publicamente sua frustração após a eliminação para o Água Santa, nas quartas de finais do Paulista.

O jogador curtiu críticas ao treinador nas redes sociais e publicou uma foto com uma indireta. Ele escreveu na legenda: 'Falsidade no dia a dia é a mais perigosa".

Ceni havia falado na coletiva pós-jogo que o atacante treina com intensidade "um pouco abaixo". "Ele treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo. Ele era uma opção também. Diante de um jogo mais pegado, acho que as opções foram corretas", afirmou o comandante.

O episódio resultou em uma forte bronca do técnico durante o treino da equipe na última quarta (15) e instaurou uma crise no clube. Alguns atletas apoiaram Marcos Paulo e entraram em rota de colisão com Ceni.

Ceni foi mantido no comando da equipe pela diretoria, apesar de suas atitudes incomodarem o grupo.

*

MARCOS PAULO EM 2023

- Entrou aos 35 do segundo tempo contra o Ituano (15/01);

- Entrou nos acréscimos do segundo tempo contra o Palmeiras (22/01);

- Entrou aos 35 do segundo tempo contra a Portuguesa (26/01);

- Entrou no intervalo contra o Santos (12/02);

- Entrou aos 32 do segundo tempo contra a Inter de Limeira (15/02).

OS OUTROS REFORÇOS NA TEMPORADA

- Rafael: 13 jogos, todos como titular;

- Alan Franco: 11 jogos, todos como titular;

- Caio Paulista: Nove jogos, cinco como titular;

- Jhegson Méndez: 11 jogos, sete como titular;

- Wellington Rato: 13 jogos, 12 como titular;

- Pedrinho: 10 jogos, 2 como titular (antes do afastamento)

- David: Oito jogos, seis como titular;

- Erison: Dois jogos, dois como titular.