Bahia bate recordes de sócios e de público após chegada do Grupo City

Diante dos maus resultados, o técnico Renato Paiva e o diretor de futebol Carlos Santoro vêm sendo muito criticados. Cadu Santoro, como é chamado, faz parte do Grupo City e acompanha de perto o trabalho do português.

A equipe chega pressionada para o jogo de hoje contra o Itabuna, pela semifinal do Campeonato Baiano, às 16h, na Fonte Nova. O clube fez uma promoção com ingressos de até R$ 10 para tentar mais um grande público.

Apesar do viés crescente fora de campo, o Bahia aprofundou sua crise técnica após a eliminação precoce na Copa do Nordeste. O time tem o segundo pior ataque e a pior defesa da competição e acumulou derrotas e goleadas que irritaram a torcida.

Os sócios do Bahia votaram quase unanimemente a favor da SAF em dezembro do ano passado. Foram meses de otimismo e negociação com o Grupo City, que promete investir R$ 1 bilhão no clube em 15 anos.

No ano passado, na reta final da campanha do acesso, o Bahia já havia atingido seus maiores públicos na Fonte Nova em 15 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.