Marcos Paulo diz que volta ao Brasil 'é recomeço, não passo atrás'

"Estou à disposição. Jogo em todas as posições ali na frente, sou versátil. Gosto de jogar por dentro ou da esquerda para dentro, criando jogadas. Estou treinando por dentro e por fora, ainda não tem nada certo, mas quem jogar ali vai atender bem porque o grupo está bem competitivo. Minhas principais características são criar jogadas, um contra um no drible, gosto de dar assistências e fazer gols, dou velocidade pelos lados e também por dentro."

"Desde o primeiro contato que tive, não tive dúvidas. Foi uma negociação difícil, demorou bastante, eu fiquei ansioso e isso até me atrapalhou lá fora. Jogar no São Paulo é um sonho para todos. Estar aqui para mim não é um passo para trás, é um recomeço para chegar ao meu nível mais alto e provar que sou o mesmo jogador que era antes."

Marcos Paulo chega para reforçar um setor que vem sendo a prioridade da diretoria na reformulação do elenco. Ele chamou atenção no Fluminense em 2019 e 20, virou titular e saiu para a Europa aos 20 anos. Não chegou a jogar competições pelo Atlético de Madrid, pois foi emprestado a Famalicão (Portugal) e Mirandés (Espanha).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.