Marcelo vai ser apresentado pelo Fluminense no Maracanã

Marcelo retorna ao Flu após 17 anos e assinou contrato válido até dezembro de 2024. Formado pelas categorias de base do clube, ele deixou a equipe em 2005, com apenas 17 anos.

O evento terá início às 18h30 (de Brasília) e contará com um show especial de Filipe Ret. A performance do rapper começa às 19h30.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral Marcelo será apresentado como novo reforço do Fluminense no Maracanã na sexta-feira (10).

