Marcelo é apresentado no Flu com Maracanã em festa: 'voltando para casa'

O melhor momento da minha vida, estou voltando para casa, obrigado a todos. Sempre sonhei em estar aqui com vocês, me sentir mais um guerreiro, brigar por todos os títulos. Tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso para nós", completou.

O clube ainda colocou à venda nas lojas do estádio um copo e uma camisa especiais do jogador.

O Fluminense também deixou um clima diferente no Maracanã com as luzes. O show de celulares fez o cenário mais bonito ainda.

O Fluminense se preparou para incrementar a festa no Maracanã e distribuiu máscaras aos torcedores na entrada do estádio. Isso aconteceu também na despedida de Fred.

