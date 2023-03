Ângelo recusa proposta do Flamengo e decide continuar no Santos

Ângelo, agora, tentará retomar a boa fase no Santos. Na classificação de ontem contra o Iguatu, ele entrou no segundo tempo e deu a assistência para Marcos Leonardo fechar o placar de 3 a 0 na Vila Belmiro.

Outro fator que pesou contra a negociação foi a forma como o Santos tratou com o Flamengo. As tratativas foram conduzidas por um intermediário e Marisa Alija, empresária de Ângelo, só foi acionada após quase dois meses.

Ângelo nunca esteve convicto em trocar de time no Brasil. Seu planejamento de carreira sempre foi voltado a atuar no exterior depois do Santos.

Em reunião com a diretoria do Santos, seus familiares e empresários, Ângelo comunicou a decisão de ficar pelo menos até a janela internacional de transferências de julho.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ângelo optou por continuar no Santos e recusou a proposta de 12 milhões de euros (R$ 66 milhões) do Flamengo. A informação foi inicialmente publicada pelo ge.

