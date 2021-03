Marcelo Cabo chega ao Vasco confiante e promete time ofensivo

O Vasco apresentou, no fim da manhã desta terça-feira (02), seu novo técnico. O carioca Marcelo Cabo chega a São Januário com a missão de recuperar a confiança e o futebol do cruzmaltino, depois de uma temporada que terminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Cabo terminou o Brasileirão na 13ª posição, com o Atlético-GO, e deixou o clube com o título de 2020 do Campeonato Goiano. Ex-atleta de futsal do Vasco, o treinador falou sobre a decisão de comandar o Gigante da Colina.

“É uma alegria muito grande voltar para São Januário, para o clube onde eu vivi bons momentos como atleta e espero também viver grandes momentos como treinador. Confesso que era uma meta profissional minha voltar ao Rio de Janeiro em um gigante do futebol brasileiro e mundial, como o Vasco da Gama. Eu escolhi o Vasco, quando o convite veio eu não pensei duas vezes, com muita convicção e certeza de que vamos fazer uma grande temporada e nossa torcida vai se alegrar muito”, disse o técnico no início da entrevista coletiva.

Apesar de ter pela frente competições importantes, como o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, o maior desafio do Vasco em 2021 vai ser a Série B. Marcelo Cabo já foi campeão da divisão de acesso, em 2016, com o Atlético-GO, e também subiu com o CSA, em 2018. O técnico confia no sucesso da equipe e admite que os confrontos são diferentes em relação aos da Série A.

“Eu tenho conhecimento pleno da competição. Vou dizer com convicção: o Vasco vai passar pela Série B e vamos trabalhar bastante para no final da temporada dar essa alegria ao torcedor com o retorno à Série A. Claro que existe uma diferença grande entre as duas divisões. Na Série A, o jogo é muito mais técnico e elaborado. A Série B é muito mais árdua, pegada, com mais choque. São campos muito diferentes. A gente precisa ter o perfil de uma equipe que vai enfrentar a Série B. São adversários que, geralmente, quando vão jogar em São Januário, são muito mais reativos. O Vasco vai fazer um planejamento e se preparar muito para a competição”.

Quando o nome de Marcelo Cabo começou a ser especulado para assumir o Vasco, a torcida passou a buscar mais informações sobre o estilo do técnico. Com Licença PRO - grau mais alto do curso da CBF Academy, da Confederação Brasileira de Futebol - Cabo não é um treinador com um estilo fixo de jogo, mas ele adianta o que espera do Vasco.

“A história do Vasco é de equipes ofensivas. Os maiores jogadores da história do Vasco são atacantes, meias-atacantes. Então esse é o DNA do Vasco, um time que joga pra frente, que busca o gol a todo momento. Com a minha chegada não vai ser diferente. Minhas equipes sempre gostam de ocupar o campo de adversário. Eu tenho uma máxima que quanto mais tempo estivermos no campo do adversário, estamos mais longe do nosso gol e mais perto de construir gols. O Vasco tem isso em sua história e com o meu comando não vai ser diferente”, concluiu.

Marcelo Cabo ainda não vai dirigir o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (03), às 21h, em São Januário. Diogo Siston, técnico do Sub-20, será o comandante cruzmaltino. A equipe vai entrar em campo só com jogadores da base.