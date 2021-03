Corinthians estreia na Copa do Brasil contra campeão pernambucano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians conheceu nesta terça-feira (2) o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil. A equipe paulista enfrenta o Salgueiro, atual campeão pernambucano.

Em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os 80 clubes participantes dessa fase foram divididos em dez chaves. Com jogo único para definir os classificados, os duelos estão marcados para os dias 10 e 17 de março.

O mando de campo nesses confrontos será destinado ao clube de pior colocação no ranking da CBF. No caso do compromisso do Corinthians, os alvinegros visitarão os pernambucanos do Salgueiro. As equipes visitantes têm a vantagem do empate.

Sorteado para a Chave 7 da competição, o time do Parque São Jorge também conheceu seus possíveis adversários na segunda fase, em caso de classificação. Retrô, do Pernambuco, e Brusque, de Santa Catarina, se enfrentarão no outro duelo.

Em sua última participação na Copa do Brasil, o Corinthians foi eliminado pelo América-MG, que disputava a Série B do Brasileiro, nas oitavas de final. Após vencer os corintianos em Itaquera por 1 a 0, a equipe do técnico Lisca contou com um empate em 1 a 1, em Belo Horizonte, para garantir a vaga à fase seguinte.

Para esta edição do torneio, os clubes que antes entravam somente nas oitavas de final entrarão já na terceira fase.

O grupo inclui todos os classificados à Copa Libertadores, o nono colocado na última Série A do Campeonato Brasileiro e o campeão da Série B, além dos vencedores da Copa Verde e da Copa Nordeste.

São eles: Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos (todos classificados para a Libertadores), Athletico (nono colocado no Brasileiro), Chapecoense (campeã da Série B), Brasiliense (campeão da Copa Verde) e Ceará (campeão da Copa do Nordeste).

Confira os duelos da primeira fase da Copa do Brasil:

Chave 1

Treze-PB x America-MG

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE

Sergipe-SE x Cuiabá-MT

4 de Julho-PI x Confiança-SE

Chave 2

Moto Club-MA x Botafogo-RJ

Rio Branco-ES x ABC-RN

Guarany de Sobral-CE x CSA

Esportivo-RS x Remo-PA

Chave 3

Campinense-PB x Bahia-BA

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Gama-DF x Ponte Preta-SP

Marília-SP x Criciúma-SC

Chave 4

Boavista-RJ x Goiás-GO

Picos-PI x Atlético-AC

Palmas-TO x Avaí-SC

Cascavel-PA x Figueirense-SC

Chave 5

Juazeirense-BA x Sport-PE

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Murici-AL x Juventude-RS

Atlético-BA x Vila Nova-GO

Chave 6

Galvez-AC x Atlético-GO

Santa Cruz-RS x Joinville-SC

Águia Negra-MS x Vitória-BA

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA

Chave 7

Salgueiro-PE x Corinthians-SP

Retrô-PE x Brusque-SC

Goianésia-GO x CRB-AL

Madureira-RJ x Paysandu-PA

Chave 8

Caldense-MG x Vasco-RJ

Nova Mutum-MT x Tombense-MG

Cianorte-PR x Paraná-PR

Ypiriranga-AP x Santa Cruz-PE

Chave 9

Caxias-RS x Fortaleza-CE

Peñarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x Bragantino-SP

Uberlândia-MG x Luverdense-MT

Chave 10

São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Real Brasília-DF x América-RN

União Rondonópolis-MT x Coritiba-PR

Juventude-MA x Operário-PR