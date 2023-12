Mano planeja testes, mas já definiu os aprovados para 2024 no Corinthians

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes deve fazer testes no Corinthians contra o Coritiba, nesta quarta-feira (6), no Couto Pereira, mas já sabe com quem quer contar em 2024.

O QUE ACONTECEU

Dentre os que estão em fim de contrato, Mano gosta de Bruno Méndez, Gil, Maycon, Giuliano e Renato Augusto, mas sabe que a diretoria precisa abrir espaço na folha.

Mano quer evitar que essa saideira do Corinthians influencie nas decisões para a próxima temporada.

O técnico entende que o desempenho ao longo de toda a temporada deve ditar o planejamento do time alvinegro.

Diante dos maus resultados nos últimos anos, Mano admite que é momento de reformulação e pode opinar a favor das liberações desde que o novo presidente Augusto Melo possa viabilizar novidades para o elenco. Se for para tirar e não repor, a comissão prefere as renovações.

"Não vou fazer isso para um jogo só [laboratório]. 90 minutos podem mostrar algo diferente da temporada toda. A temporada está clara sob os olhos de todos. Isso que tem que ser levado em consideração para o clube", disse Mano, em entrevista coletiva.

BASE EM ALTA

Mano priorizou os jogadores mais experientes diante do risco de rebaixamento. Agora o time alvinegro está livre e pode usar mais a base.

O treinador ainda não definiu quem serão os titulares contra o Coritiba, mas fato é que a garotada terá mais espaço em relação às últimas rodadas.

Matheus Araújo, Giovane e Wesley são três dos jovens que chamam a atenção de Mano Menezes. Pedro também é bem avaliado, porém, ele está negociado para o Zenit (Rússia) para 2024. O Corinthians está salvo e garantido na Sul-Americana, enquanto o Coritiba já está rebaixado para a Série B.

Lucas Veríssimo e Gabriel Moscardo cumprem suspensão e desfalcam o time alvinegro, enquanto Yuri Alberto, suspenso na última rodada, volta ao time. Uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo; Romero, Wesley e Yuri Alberto (Giovane).

Do outro lado, o Coritiba, comandado por Guto Ferreira, deve ir a campo com: Luan Polli (Pedro Morisco); Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Diogo Batista; Andrey (Willian Farias), Sabastián Gómez, Matheus Bianqui, Marcelino Moreno, Kaio César; Edu.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Var: Daniel Nobre Bins (Fifa/MG)

Transmissão: Premiere