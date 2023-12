Flamengo: Pablo e Ayrton Lucas substituem Léo Pereira e Filipe Luís

Terceiro colocado com 66 pontos, o Flamengo depende apenas de si para garantir uma vaga no G-4. Uma vitória sobre o São Paulo assegura minimamente o terceiro lugar.

De acordo com o GE, o time que treinou na manhã desta terça-feira (5) no Ninho do Urubu foi o seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo terá apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Cuiabá por 2 a 1, no último domingo (3). Neste último jogo de 2023, saem Filipe Luís e Léo Pereira - suspenso -, entram Ayrton Lucas e Pablo. O Rubro-Negro encara o São Paulo às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.