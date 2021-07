Manifestantes fazem protesto em Tóquio contra Olimpíadas horas antes da abertura

Pesquisa divulgada na segunda (19) pelo jornal Asahi Shimbun apontou que 70% dos japoneses duvidam que as Olimpíadas possam ocorrer com segurança, reforçando a rejeição local ao evento.

"Vamos cancelar as 'Olimpíadas do dinheiro mais importante que vidas'", estava em outro cartaz.

"Fora Suga", aparece escrito em um dos cartazes, com a foto do premiê japonês, Yoshihide Suga.

A manifestação contou com diversas faixas e cartazes com frases reclamando do evento, que ocorre em meio à pandemia. Os Jogos estavam marcados para 2020, mas foram adiados por causa do coronavírus.

