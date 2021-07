Horas antes da abertura, revezamento da tocha olímpica chega ao fim

Diante do temor da disseminação da Covid-19 durante os Jogos, o ritual do revezamento foi alvo de uma série de medidas restritivas impostas pela Prefeitura de Tóquio e pelo Comitê Organizador das Olimpíadas.

O último portador da tocha foi Nakamura Kankuro, ator da televisão local. Ele acendeu um caldeirão com a chama olímpica em evento que contou com a presença da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O revezamento da tocha olímpica chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira (23), no horário de Brasília, com uma cerimônia na sede do governo metropolitano de Tóquio.

