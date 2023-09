Manifestante cola pés na arquibancada e interrompe semifinal do US Open

Um homem e uma mulher saltaram a proteção e atiraram peças de um puzzle e confetes laranja, "inofensivos para o ambiente", segundo a associação em comunicado. O homem então se sentou perto da rede. Eles foram retirados do local pelos seguranças, enquanto o gramado era limpo para o reinício do jogo.

Um terceiro manifestante colou os próprios pés no chão das arquibancadas, e a polícia precisou ser chamada para intervir, aumentando o tempo de interrupção do jogo.

Dois participantes foram identificados pelos seguranças e retirados do Arthur Ashe Stadium, principal quadra do complexo Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.