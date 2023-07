Manchester United anuncia renovação de patrocínio por R$ 5,4 bilhões

O novo acordo é uma vitória para o Manchester United, que se torna um dos clubes mais bem pagos do mundo pelo fornecimento de material esportivo. O acordo também é uma vitória para a Adidas, que mantém um dos maiores clubes do mundo como seu parceiro.

O Manchester United está garantido na Liga dos Campeões em 2023/24, mas o clube tem que se classificar para o torneio nas próximas temporadas para garantir o valor máximo do contrato com a Adidas.

Parte do valor pago pela Adidas depende da participação do time principal masculino do Manchester United na Liga dos Campeões. Se o time ficar duas temporadas seguidas fora da Liga dos Campeões, o valor do contrato será reduzido em 30%.

O Manchester United e a Adidas renovaram seu contrato de fornecimento de material esportivo por mais 10 anos, até junho de 2035. O novo acordo valerá pelo menos 900 milhões de libras, o equivalente a R$ 5,4 bilhões. As informações são do GE.

