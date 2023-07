Gustavinho deixa o Manaus após empréstimo e volta ao Vila Nova-GO

Manaus/AM - O meia Gustavinho não faz mais parte do elenco do Manaus FC. O clube anunciou a saída do jogador na manhã desta segunda-feira (31). Emprestado pelo Vila Nova, o atleta teve seu retorno solicitado pelo clube goiano.

Anunciado em abril para a Série C, Gustavinho disputou 14 jogos e balançou as redes duas vezes. Apesar de não ter conseguido se firmar como titular na posição, jogador vinha sendo uma peça importante para a equipe.

O próximo compromisso do Manaus é contra o Pouso Alegre-MG no sábado (5), às 16h (de Brasília), no estádio do Manduzão, em Minas Gerais.