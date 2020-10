Manaus vence Botafogo na Arena da Amazônia pelo Campeonato Brasileiro

Manaus/AM -Nesta segunda-feira (19), o Manaus FC venceu o Botafogo -PB por 3 a 2 na Arena da Amazônia, em Manaus.

O jogo aconteceu pela 11ª do Campeonato Brasileiro da série C. Os gols do Manaus foram feitos por Hamilton e Daniel. Já a equipe do Botafogo da Paraíba, com Diego Rosas e Ramon.

Com a vitória, Manaus chega aos 14 pontos e se distancia da zona de rebaixamento, que está recendo o Botafogo, que soma um total de 11 pontos no campeonato.