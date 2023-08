Manaus rescinde contrato com atacantes Johnatan Cardoso e Franklin

Manaus/AM - Os atacantes Johnatan Cardoso e Franklin não fazem mais parte do elenco do Manaus. Os dois tiveram a rescisão publicada no BID na última quarta-feira (30).

Entre os dois, quem mais vezes atuou com a camisa Esmeraldina foi Cardoso. O atleta de 26 anos foi contratado no início do ano após passagem pela Aparecidense. Ao todo, foram 23 jogos disputados, entre Estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C. Ele marcou duas vezes.

O momento mais impactante do atacante pelo clube foi na primeira rodada da Série C, quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, no fim do jogo.

Franklin disputou 13 partidas e perdeu espaço na reta final da Série C. Ao todo, foram 13 jogos e um gol marcado. Assim como Cardoso, foi o gol da virda, mas contra o América-RN, na primeira vitória do Manaus fora de casa na Série C.

O Manaus disputará a Série D do ano que vem. Além do Brasileiro o clube disputará o Estadual.