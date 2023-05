Manaus perde para o Paysandu e segue sem vencer fora de casa na Série C

Manaus/AM - Pela Série C, em seu segundo desafio fora de casa, o Manaus acabou derrotado pelo Paysandu por 1 a 0, na noite desse domingo (21), na Curuzu, em Belém (PA). Mário Sérgio marcou o gol que deu a vitória ao Papão. Com o resultado negativo, o Gavião segue sem vencer longe de seus domínios na Terceirona.

A partida na capital Paraense marcou ainda uma estreia forçada do novo uniforme 2 do Gavião. A equipe amazonense jogaria de branco, mas como o conjunto era muito parecido com o do Paysandu, precisou trocar e foi a campo de verde.

Com a derrota, o Manaus segue com seis pontos, mas agora fora do G8, na 9ª posição. Novamente fora de casa, o Manaus volta a campo pela 5ª rodada no próximo sábado (27). O adversário será o Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 15h30 (de Manaus).