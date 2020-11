Manaus FC empata com Paysandu e entra no G4 pela Série C do Brasileiro

Manaus/AM - O Manaus FC empatou em 1 a 1 ao enfrentar o Paysandu fora de casa, neste sábado (31) e agora entrou no G4 do grupo A da série C, do campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi marcado por 4 finalizações do Paysandu, mas foi somente no segundo tempo que saiu os gols da rodada. Aos 17 minutos, Luiz Fernando fez o primeiro gol após Gabriel Davis sofrer uma falta. Quando o Gavião do Norte já se preparava para comemorar a vitória, Paysandu teve uma cobrança de pênalti depois que Rennan derrubou Elielton dentro da área e aos 42 minutos do fim do jogo, o empate saiu.

Manaus FC chegou a 18 pontos com o empate e vai jogar contra o Ferroviário-CE no próximo sábado (7), na Arena da Amazônia.