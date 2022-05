Manaus FC e Confiança-SE se enfrentam neste sábado na Arena da Amazônia

Após derrota para o Vitória do Barradão, o Manaus FC está na sétima colocação na tabela Série C com sete pontos tentando manter o 100% de aproveitamento dentro de casa. O time amazonense conta com números a favor após vencer duas partidas contra o Remo e Aparecidense.

Manaus/AM - Manaus FC e Confiança-SE se enfrentam neste sábado (7) na Arena da Amazônia, às 16h, pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2022.

