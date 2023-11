Manaus FC apresenta técnico Aderbal Lana, e Márcio Passos como gerente de futebol para 2024

Manaus/AM - De cara nova para a temporada 2024, o Manaus FC apresentou, nesta quarta-feira (1°), o técnico Aderbal Lana e o gerente de futebol Márcio Passos. Na oportunidade, foi anunciada ainda a chegada dos responsáveis pelo departamento de futebol feminino do Gavião.

Nas últimas três temporadas, Aderbal Lana comandou o Princesa do Solimões, oportunidade em que sempre optou por dar oportunidades a atletas da terra. Na coletiva realizada em um hotel da capital, Lana adiantou que a prioridade nas contratações para a disputa do Campeonato Amazonense será de jogadores nascidos no estado.

Por sua vez, Márcio Passos já estava no Manaus FC nas últimas temporadas, primeiro como jogador e, após a aposentadoria, como supervisor de futebol. Com a saída de seu antecessor Fausto Momento, Passos agora assume a gerência de futebol do clube. O novo gerente esmeraldino garantiu que já tem trabalhado, junto a Aderbal Lana e ao vice-presidente de futebol, na montagem do elenco.

Futebol feminino

Durante a apresentação, o presidente de honra do Manaus FC, Luis Mitoso, anunciou a diretoria de futebol feminino do clube. Estarão à frente do Gavião na disputa do Barezão da categoria Iara Catunda e Natanael Bastos, diretores do Estrela do Norte, multicampeão de futsal na região.