Manaus e Remo empatam pela Série C; Gavião segue ameaçado de rebaixamento

Manaus/AM - Manaus e Remo empataram em 1 a 1 neste domingo (13), em partida válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputa no estádio Colina. O gol do Manaus foi marcado por Thalysson, aos 10 minutos do segundo tempo, e aos 38, Elton deixou tudo igual para o Remo.

O resultado mantém o Gavião perto da zona de rebaixamento. O time amazonense chega aos 18 pontos e fica dois pontos à frente do primeiro time do Z4, o Floresta, que ainda vai jogar na rodada.

Na penúltima rodada da primeira fase da competição, o Manaus vai enfrentar o próprio Floresta-CE, em casa. Uma partida decisiva entre dois times que lutam contra o rebaixamento. O jogo está previsto para ser realizado no próximo domingo (20), na Arena da Amazônia, às 15h (horário local).