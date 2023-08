Fluminense é derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre

Your browser does not support the video tag.

Porto Alegre/RS - O jogo entre Grêmio e Fluminense, que aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, teve um primeiro tempo onde o Fluminense conseguiu abrir o placar, mas o Grêmio conseguiu mais êxito nas finalizações. O placar final da partida foi de Grêmio 2 x 1 Fluminense.

O Fluminense conseguiu marcar o primeiro gol da partida já aos 18 minutos do primeiro tempo, em finalização efetivada por Cano. O Grêmio conseguiu empatar aos 24 minutos, com gol marcado por Bitello, mas a equipe gaúcha queria mais e, aos 45 minutos, Ferreira marcou o segundo do Grêmio. A etapa inicial terminou com o placar Grêmio 2 x 1 Fluminense.

Na etapa final, o Fluminense foi atrás e, aos 25 minutos, Cano marcou o segundo do Fluminense, mas a revisão do VAR invalidou o gol e vitória, em casa, foi do Grêmio por 2 a 1.

Escalação:

Grêmio: 12 Gabriel Grando, 2 Fábio, 5 Rodrigo Ely, 34 Bruno Alves, 6 Reinaldo, 35 Ronald, 20 Villasanti, 39 Bitello, 10 Ferreira, 11 João Pedro Galvão, 9 Luis Suárez

Técnico: Renato Gaúcho

Fluminense: 1 Fábio, 2 Samuel Xavier, 33 Nino, 4 Marlon, 12 Marcelo, 7 André, 55 Daniel, 10 Ganso, 21 Arias, 14 Cano, 11 Keno

Técnico: Fernando Diniz