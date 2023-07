Manaus é pré-candidata ao título de ‘Cidade Sul-Americana do Esporte’

Manaus/AM - O trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), no esporte local pode ganhar reconhecimento internacional. Manaus está concorrendo ao título de “Cidade Sul-Americana do Esporte” de 2024. A pré-candidatura foi oficializada na última segunda-feira (3).

Chancelado pelo Parlamento Europeu e pela Unesco, o prêmio é concedido pela Aces Europe a municípios que se destacam pela excelência em seus programas, projetos, eventos e planejamentos voltados para o incentivo às práticas esportivas, como ação democrática competitiva e também de saúde e cidadania.

Inicialmente, o prêmio era realizado apenas na Europa, mas chegou à América do Sul em 2022. Além de Manaus, outras três cidades brasileiras estão no páreo pela candidatura: Canoas (RS), Rio do Sul (SC) e Diadema (SP). Em uma das etapas da seleção, de 24 a 27 de outubro deste ano, o comitê europeu tem visita técnica marcada em Manaus para conhecer as estruturas, o modo de trabalho e avaliar o andamento dos projetos esportivos oferecidos na cidade de Manaus.

Caso Manaus obtenha uma nota acima de oito a partir dessa visita, já se credencia a ser apresentada como candidata a “Cidade Sul-Americana do Esporte” em Bruxelas, na Bélgica, no mês de dezembro deste ano, juntamente com as demais 56 cidades de países europeus, asiáticos e africanos.

Cada cidade deverá planejar ações que busquem a excelência em seus programas, investimentos, projetos e eventos voltados para as diferentes políticas públicas do esporte nos 365 dias do ano corrente. Essas ações deverão ser espelhadas em um dossiê a ser entregue à Aces.

O vice-presidente da FME, Aurilex Moreira, irá chefiar e conduzir o processo de candidatura da cidade de Manaus. Ele ressalta que a atual administração municipal vem promovendo avanços na capital amazonense, com lançamento de novos programas, assim como o aprimoramento das ações já existentes.