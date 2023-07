Flamengo não terá Gabigol contra o Palmeiras

RIO DE JANEIRO/RJ - O atacante Gabigol será desfalque do Flamengo no duelo com o Palmeiras, neste sábado (7), pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Rossi, por outro lado, está relacionado e vai viajar com a delegação rubro-negra.

Gabigol ainda se recupera de um problema no tornozelo direito, que o tirou também do confronto com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

O zagueiro Leo Pereira também não vai estar à disposição contra o time alviverde. Ele trata uma lesão muscular na coxa esquerda.

Recém-anunciado, o goleiro Rossi foi relacionado e vai integrar a delegação que vai para São Paulo.

O jovem Matheus França, recuperado de leão no púbis, também vai estar à disposição do técnico Sampaoli.

O volante Allan está fora da relação para o duelo com o time alviverde. Ele realiza uma programação com foco na preparação física, e há a expectativa de aparecer na lista na próxima semana.

Uma provável escalação inicial de Sampaoli tem: Matheus Cunha (Rossi); Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Matheus França) e Pedro.

O Palmeiras, por sua vez, segue em dúvida se poderá contar com Rony, que se recupera de entorse no tornozelo, e Jailson, que se recuperava de lesão no joelho.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira, que cumpria suspensão, volta ao comando do time.

Uma possível escalação inicial alviverde tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Jailson ou Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Endrick (Rony).

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (7)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Transmissão: SporTV e Premiere