Manaus e Manauara terminam empatados em 2 a 2 pela série D

O jogo começou disputado e com bastante intensidade. Logo aos cinco minutos, o Manaus teve a primeira oportunidade após um cruzamento na área. Kesley ganhou no alto, mas mandou de cabeça por cima do travessão.

O Manaus FC venceu o Manauara por 2 a 2 na tarde deste sábado (28), em partida válida pela 10ª rodada do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.