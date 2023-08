Manaus aciona STJD por suposta escalação irregular da Aparecidense na Série C

Manaus/AM - A diretoria do Manaus confirmou, nesta terça, que protocolou uma notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma suposta escalação irregular do lateral Matheus Leal, da Aparecidense, na rodada 15 da Série C do Brasileiro.

O atleta da Aparecidense estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Floresta, no dia 31 de julho, mas aparece na súmula do jogo. O clube amazonense busca punição ao clube goiano, que pode acarretar em uma reviravolta no rebaixamento da equipe.

O Manaus terminou a primeira fase da Série C em 17º, com 20 pontos. A Aparecidense foi a 15ª, com 22. Em caso de punição, o time goiano perderia quatro pontos e acabaria dentro da zona de rebaixamento no lugar do Esmeraldino.

A representação do time amazonense acontece por meio do Escritório Jucá, comandado pelo advogado Marcelo Jucá.

Com informações da assessoria