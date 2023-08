Diniz chama Dado Cavalcanti para ser auxiliar do Brasil nas Eliminatórias

A informação foi inicialmente publicada pelo programa Jogo Rápido, do Rio Grande do Norte.

O técnico de 42 reforça a comissão de Fernando Diniz, que também trabalha paralelamente no Fluminense: os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, além do preparador físico Marcos Seixas.

Dado Cavalcanti esteve na campanha do América-RN que terminou com o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro.

