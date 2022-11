Manauara anuncia contratação de Marcelinho, ex-Flamengo

Manaus/AM - Natural de Natal (RN), Marcelo Sales Barreto da Silva - mais conhecido no meio esportivo como Marcelinho -, surgiu em 2015 na base do Flamengo e deixou o Rubro-Negro em 2017, após ter sido campeão da Copa São Paulo, a Copinha, em 2016; campeão da Taça Guanabara e campeão Carioca.

"Minha passagem pelo Flamengo foi de grande aprendizado, onde tive minha base toda e fui muito feliz. Foi na Gávea que aprendi o que sei hoje, sou muito grato por tudo", relembrou.

Quando deixou o time carioca, Marcelinho acertou com o América de Natal, no qual, conquistou o Campeonato Potiguar. O jogador também carrega na bagagem a Copa do Nordeste, atuando pelo Sampaio Correa (MA), e o Campeonato Paraibano, pelo Campinense (PB).

Neste ano, o jogador, defendeu as cores do Ypiranga (RS), no Campeonato Brasileiro Série C, além também de ter passagem pelo Fortaleza. Agora, aos 24 anos, terá sua primeira oportunidade em um time nortista.

"Será uma experiência nova no futebol amazonense. Espero que possamos alcançar nossos objetivos, conquistando o título, afinal, só é lembrado quem é campeão. Sei que o campeonato é difícil, mas focando na pré-temporada, iremos fazer uma boa participação", afirmou.