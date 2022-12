'Mais uma noite juntinhos com ele', diz filha de Pelé em foto publicada com irmãos no Natal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kely Nascimento publicou no Instagram uma foto ao lado dos cinco irmãos no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Pelé está internado desde o mês passado.

Na imagem, a primogênita do Rei do Futebol surge ao lado de Edinho, Celeste, Joshua, Flávia e Gemima. Pelo segundo dia consecutivo, Pelé não apareceu na foto divulgada pela filha.

Kely elogiou tanto as instalações quanto os profissionais do Einstein e desejou um Feliz Natal aos seguidores.

"Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar num hospital como o Einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos. Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio. Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muita gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês", escreveu Kely.

A saúde de Pelé

O quadro médico de Pelé teve uma piora e exige cuidados maiores, diz o boletim médico divulgado na última quarta-feira pelo hospital em que ele está internado.

Ele "apresenta progressão da doença oncológica", ou seja, um avanço do câncer de cólon que trata desde o ano passado. Os médicos têm atenção especial a "disfunções renal e cardíaca".

Pelé passou o Natal no hospital, segundo uma de suas filhas publicou nas redes sociais. "Nosso Natal em casa foi suspenso. Decidimos com os médicos que, por várias razões, é melhor ficarmos por aqui mesmo", escreveu Kelly Nascimento.

Este é o 26º dia de internação do Rei do Futebol no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele deu entrada em 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia. Ele tem 82 anos.