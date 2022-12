Lesão de Jesus ameaça 'ressureição' do Arsenal no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão de Gabriel Jesus é um grande problema para o Arsenal na retomada da temporada europeia.

O atacante brasileiro se lesionou durante a fase de grupos da Copa do Mundo, no jogo contra Camarões, e acabou cortado pela seleção. Ele retornou à Inglaterra, operou o joelho direito no dia 6 de dezembro e vem se recuperando desde então.

O Arsenal evita dar prazo para o retorno do jogador aos gramados, mas o prazo médio de recuperação para a lesão é de três meses. A expectativa é que o camisa 9 dos Gunners volte a jogar ainda na atual temporada.

Jesus se consolidou rapidamente como um dos líderes do clube, líder do Campeonato Inglês. O desfalque é uma dor de cabeça para o técnico Mikel Arteta e ameaça a "ressureição" do Arsenal.

O clube londrino está em primeiro na Premier League, com 37 pontos, a cinco de distância do segundo colocado Manchester City. A missão do Arsenal no restante da competição é manter a dianteira e acabar com um jejum de 18 anos sem vencer o Campeonato Inglês — o último título veio na temporada 2003/04.

O atacante de 25 anos foi contratado pelo Arsenal na última janela de transferências, por R$ 288 milhões, após cinco anos defendendo o rival City. Ele assumiu a camisa 9 e mudou o patamar da equipe desde a sua chegada.

Gabriel Jesus marcou cinco gols e deu sete assistências em 20 partidas disputadas pelos Gunners. Embora venha de um jejum de 11 partidas sem marcar pelo clube, o brasileiro exerce um papel fundamental na equipe e já chegou a usar a braçadeira de capitão.

O Arsenal volta a campo nesta segunda-feira (26), às 17h (de Brasília), em casa, para enfrentar o West Ham. A partida é válida pela 17ª rodada do Inglês.