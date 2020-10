Mais longe da liderança, Palmeiras recebe o Coritiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há duas rodadas, o Palmeiras era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, a cinco pontos do líder Atlético-MG e querendo embalar. Mas depois das derrotas para Botafogo e São Paulo, o time caiu para sétimo e tem pontuação mais próxima da zona de rebaixamento do que da ponta. Nesta quarta-feira (14), às 18h, terá contra o Coritiba, no Allianz Parque, um jogo muito importante para o futuro de Vanderlei Luxemburgo.

No momento, o Palmeiras soma 22 pontos em 14 rodadas (o time tem um jogo a menos), a oito do Atlético-MG, que tem 30 também em 14. O Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento, tem sete pontos a menos (15). O arquirrival já realizou todas as 15 partidas possíveis até aqui, mas a distância para o Z4, há duas rodadas, era de dez pontos.

Desde o Choque-Rei, a pressão pela troca de comando subiu bastante, e a direção decidiu não demitir Luxa. Um novo tropeço contra o Coxa no Allianz Parque, porém, pode mudar a ideia, e deixar ainda menor o sonho de brigar pelo título brasileiro.

Para conseguir se recuperar, o treinador estuda fazer o Verdão deixar o estilo vulnerável e que tenta ser ofensivo —sem sucesso— para voltar ao "feio com resultado", do título paulista. Isto significa ter um meio-campo mais marcador, jogando por contra-ataques.

A ideia pode fazer com que Lucas Lima saia de novo do time; Bruno Henrique, figura frequente ao menos saindo do banco, foi vendido ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e já está fora. Ramires e Danilo são candidatos a entrar para fortalecer o meio-campo.

O problema para o próximo jogo está na defesa. Já desfalcado por Gustavo Gómez, que está disputando as Eliminatórias para a Copa de 2022, Luan se machucou contra o São Paulo e está fora. O parceiro de Felipe Melo, portanto, será ou Emerson Santos, que atuou apenas um tempo na Florida Cup, ou o garoto Renan, de 18 anos de idade e que ainda não estreou.

Weverton e Gabriel Menino, ambos com a seleção brasileira, e Viña, com a seleção uruguaia, são outros convocados no Verdão, que após duelar com o Coritiba vai visitar o Fortaleza, em alta com Rogério Ceni, no domingo (18). Na sequência, recebe o Tigre (ARG), dia 21, para encerrar a fase de grupos da Libertadores (o time já está classificado de forma invicta) e o Atlético-GO, dia 24, novamente pelo Brasileirão.

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Emerson Santos (Renan), Esteves; Patrick de Paula, Danilo (Ramires), Zé Rafael, Raphael Veiga; Luiz Adriano, Wesley. T.: Vanderlei Luxemburgo

CORITIBA

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus; Hugo Moura, Galdezani, Giovanni Augusto, Gabriel, Robson; Ricardo Oliveira. T.: Jorginho

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 18h desta quarta-feira

Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)