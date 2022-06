Mãe de gêmeos de Rodrygo posta foto e fala sobre relação com o jogador

No início deste ano, a justiça brasileira obrigou o atacante a pagar o equivalente a 20 salários mínimos como pensão dos filhos gêmeos. Rodrygo acabou de conquistar o título da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

"Eu não sei onde está o Rodrygo, sei onde estão os meus filhos, que estão engordando, com saúde, lindos e maravilhosos. Mas um dia eu vou ter contato com ele, porque ele é pai de dois filhos meus", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.