Lyon derrota PSG, e Neymar sai chorando após entrada dura de brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon venceu o PSG por 1 a 0, neste domingo (13), pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O jogo foi realizado no Parc des Princes, em Paris.

Com o resultado, o PSG chegou a 28 pontos na tabela e é o terceiro colocado. O Lyon, por sua vez, ficou com 29 pontos e ocupa a vice-liderança.

O único gol do jogo foi marcado por Tino Kadewere , aos 35 minutos do primeiro tempo. Kimpembe saiu jogando errado, e Ekambi serviu Kadewere. O atacante saiu na cara do gol e não perdoou.

Já na reta final da partida, Neymar sofreu forte entrada do também brasileiro Thiago Mendes. O atacante da seleção brasileira deixou o gramado de maca e chorando, enquanto Thiago Mendes acabou expulso após revisão do lance no VAR.

Na próxima rodada, o PSG enfrenta o Lorient em jogo marcado para quarta-feira (16), às 17h, no Parc des Princes, em Paris, enquanto o Lyon encara o Brest no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

PSG

Keylor Navas; Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker; Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ángel Di María; Neymar, Moise Kean. T.: Thomas Tuchel.

LYON

Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Jason Denayer; Thiago Mendes, Lucas Paquetá, Houssem Aouar; Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere, Memphis Depay. T.: Rudi Garcia.

Local: Parc des Princes, Paris

Data: 13 de dezembro de 2020, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Juiz: Benoit Bastien

Assistentes: Hicham Zakrani e Frederic Haquette

Cartões amarelos: Presnel Kimpembe, Neymar, Leandro Paredes e Thilo Kehrer (PSG); Leo Dubois (Lyon)

Cartões vermelhos: : Thiago Mendes (Lyon)

Gol: Tino Kadewere, aos 35 minutos do primeiro tempo (Lyon)