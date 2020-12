Luxemburgo é internado com Covid-19 pela segunda vez

O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, está internado em um hospital de São Paulo, após testar positivo para Covid-19, pela segunda vez. Ele já havia sido diagnosticado em julho, quando ainda dirigia o Palmeiras.

Luxemburgo estava no Rio de Janeiro com a família quando apresentou sintomas do novo coronavírus e procurou tratamento na capital paulista. Na primeira ocasião que testou positivo, Luxemburgo estava assintomático e foi afastado do trabalho na Academia de Futebol.

O hospital não divulgou um boletim sobre o atual estado de saúde.