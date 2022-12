Luis Enrique se despede da Espanha e pede apoio ao novo técnico

Após o título mundial em 2010, a Espanha coleciona decepções em Copas. La Roja não venceu nenhuma partida de mata-mata no principal torneio do planeta desde a campanha na África do Sul.

O próximo nome a assumir o cargo é Luis de la Fuente. O ex-treinador da seleção sub-21 foi anunciado no cargo menos de uma hora após a confirmação da alteração no comando técnico.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Federação Espanhola anunciou nesta quinta-feira (8) que o técnico Luis Enrique não segue no cargo após a eliminação da Copa do Mundo. O treinador se despediu oficialmente da seleção nas redes sociais.

