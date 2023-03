Luis Enrique diz que 'não tem o perfil' para treinar seleção brasileira

O ex-técnico do Barcelona falou sobre seleção brasileira. Ele não é um dos nomes fortes para assumir o comando do Brasil, mas seu nome já foi especulado pela imprensa europeia.

Luis Enrique deu sua primeira entrevista desde a Copa do Mundo, ao programa SER Deportivo Gijón. O técnico não falou com a imprensa nem usou redes sociais após deixar o cargo de técnico da seleção espanhola.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.