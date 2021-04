Luciano treina com elenco e pode reforçar São Paulo contra o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luciano participou do treino do São Paulo na tarde desta quinta-feira (15), no CT da Barra Funda. O atacante, recuperado de dor na coxa esquerda, treinou normalmente e pode reforçar a equipe para o jogo contra o Palmeiras, nesta sexta (16), às 22h, no Allianz Parque.

O atleta de 27 anos está à disposição da comissão técnica de Hernán Crespo para o compromisso válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A sua participação dependerá de uma decisão do treinador e sua equipe. Eder e Pablo também disputam a posição para o compromisso.

O treino ocorrido na tarde desta quinta não contou com a presença do trio formado por Orejuela, Gabriel Sara e Hernanes. Os jogadores intercalaram trabalho no campo e uma atividade de fisioterapia no Reffis. O grupo segue sem prazo para retornar aos gramados, sendo que o lateral direito não está inscrito na primeira fase do Estadual e só ficará à disposição a partir das quartas de final.

A atividade realizada na tarde desta quinta foi mais intensa. Porém ainda não houve utilização de bola no exercício. A intenção é reforçar o preparo físico do elenco depois de os titulares serem poupados diante do Guarani, na vitória por 3 a 2 na noite de quarta (14).