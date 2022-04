Luciano faz de pênalti no fim, e São Paulo vence o Ayacucho de virada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sofreu até os últimos minutos para conseguir sair do Peru com uma vitória sobre o Ayacucho, pela estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sofrendo com desentrosamento dos reservas e abusando dos erros defensivos, a equipe de Rogério Ceni levou os três pontos com a vitória por 3 a 2, nesta quinta-feira (7).

O São Paulo abriu o placar logo aos 2 minutos, com Arboleda, o que indicava um caminho de goleada. Em um espaço de 13 minutos, o Ayacucho virou o jogo com Barrios e Techera. Pouco tempo depois, Miranda buscou o empate. Nos últimos minutos de jogo, quando a igualdade parecia certa, Juan sofreu pênalti e Juan garantiu a vitória.

O jogo aconteceu em Lima, capital do Peru, depois de a Conmebol tirar o duelo de Cusco na noite desta quarta-feira (6). A mudança ajudou o São Paulo, que se livrou de uma altitude de 3.400m.

Antes do próximo compromisso continental, o São Paulo volta suas atenções para a estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni enfrenta o Athletico-PR, no Morumbi, às 19h do domingo (10).

Os primeiros minutos da partida indicavam uma goleada do São Paulo. A equipe brasileira ficava quase sempre com a bola e abriu o placar logo aos 2 minutos, com Arboleda. Uma falha defensiva, no entanto, mudou a partida aos 6 minutos. A marcação são-paulina ficou desatenta, Techera achou Barrios, que empatou para o Ayacucho.

Mesmo com o empate, o São Paulo continuou com a bola nos pés, mas a bola parada se mostrou um problema. Aos 19 minutos, Techera cobrou falta lateral em direção à área, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes do São Paulo.

Se a bola parada era um problema para o São Paulo, era para o Ayacucho também. Aos 22 minutos do segundo tempo, Moreira cobrou escanteio longo e Miranda apareceu, livre, para empatar o jogo.

O São Paulo manteve um ritmo baixo no segundo tempo, mas conseguiu a vitória nos minutos finais. Juan sofreu pênalti de Salazar aos 40 minutos. Na cobrança, Luciano deslocou o goleiro e garantiu a vitória.

Focado na estreia do Brasileiro no fim de semana, Rogério Ceni deixou o time titular no Brasil e foi para o Peru com uma equipe totalmente reserva. O desentrosamento esperado se mostrou dentro de campo, mas o São Paulo piorou a situação com erros simples e pouca intensidade.

Quase todas as jogadas do primeiro tempo saíam pelo lado direito com Moreira e Marquinhos. Foi dos pés do atacante que saiu o cruzamento para Luciano, que escorou para o gol de Arboleda.

Os veteranos do lado esquerdo, no entanto, tiveram uma atuação abaixo na primeira etapa. Reinaldo por vezes falhou na recomposição, deixou um grande espaço para Miranda preencher defensivamente. No meio, Patrick, um dos principais reforços da temporada, se mostrava lento na movimentação e errando passes simples.

Mais à frente, Rigoni mantinha a má fase. O camisa 7 começou com uma função de 9, mas pouco conseguiu produzir, errando domínios e não conseguindo fazer tabelas. Antes do intervalo, Rogério Ceni inverteu Luciano com o argentino.

Na volta para o segundo tempo, o descontentamento com a equipe se mostrou evidente. Ceni tirou Patrick e Colorado e colocou em campo Juan e Talles Costa.

Rogério Ceni tentou melhor a atuação do São Paulo, mas não teve sucesso. Além da entrada de Juan e Talles Costa no intervalo, o treinador colocou Gabriel Neves, Igor Vinícius e Jonas Toró ao longo do segundo tempo, nos lugares de Luan, Moreira e Marquinhos.

Apesar das mudanças, o time seguiu com problemas na criação. A vitória veio apenas quando Salazar derrubou Juan dentro da área. Na cobrança, Luciano garantiu os três pontos para o time são-paulino.

AYACUCHO

Ítalo Espinoza, Aldair Salazar, Jorge Toledo, Minzún Quina e Guidino; Edinson Chávez (Magallanes), Jose Parodi (Romaní), Morales (Sebastián Gonzáles) e Cristian Techera; Eric Barrios (Paúcar) e Nicolás Royón (Arce). T.: Alejandro Apud.

SÃO PAULO

Volpi, Moreira (Igor Vinícius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan (Gabriel), Andrés Colorado (Talles Costa) e Patrick (Juan); Rigoni, Marquinhos (Toró) e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Nacional, em Lima (PER)

Árbitro: Augusto Aragon (EQU)

Assistentes: Byron Romero (EQU) e David Vacacela (EQU)

Cartões Amarelos: Morales, Guidino, Salazar, Toledo (AYA), Marquinhos, Luciano (SAO)

Cartões Vermelhos: Salazar (AYA)

Gols: Arboleda (SAO), aos 02', Barríos (AYA), aos 08', Techera (AYA), aos 19', Miranda (SAO), aos 22'/1ºT; Luciano (SAO), aos 42'/2ºT